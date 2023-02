Ultime Notizie – Roma | turista israeliana accoltellata a Termini | processo al via il 4 aprile

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 9 febbraio 2023) E’ stato fissato per il 4ilper Alexander Chomiak, il 24enne polacco arrestato per il tentato omicidio dellail 31 dicembre scorso. Il pm Attilio Pisani ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato per il giovane clochard polacco che era stato bloccato il 3 gennaio su un treno per Brescia da una coppia di carabinieri fuori servizio che lo ha riconosciuto. Il giovane, dopo la convalida del fermo a Milano, è stato trasferito in carcere a Regina Coeli e comparirà davanti alla settima sezione penale del Tribunale diimputato per tentato omicidio e porto di arma impropria. Le fasi dell’aggressione erano state riprese dalle telecamere della stazione ferroviaria. Il gip di Milano che aveva ...