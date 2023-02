Leggi su romadailynews

(Di giovedì 9 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale ieri vertici A 3 anni video trentesima volta la seconda tappa della missione Europa del presidente ucraino arrivato a sorpresa a Londra che poi atterrato a Parigi prima di raggiungere Bruxelles Questa mattina dovevamo bilaterale con il premier Giorgia Meloni a margine del sangue dopo essere ricevuto da unistreet dal premier rishi sunak snacking venuta al parlamento per cani che le puoi stato ricevuto in udienza dal re Carlo III a Buckingham Palace date alla libertà ha detto con un’immagine poeti chiama richiesta di Jet intanto suona assicura per marzo i carri armati Challenger 2 Macron insieme Bertola vittoria hanno superato la soglia dei 16000 morti terremoto che hanno colpito sud della Turchia provocando morte e distruzione anche nel nord della Siria in Turchia sono almeno 60 2914 le persone ...