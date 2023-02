Ultime Notizie Roma del 09-02-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 9 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Giovedì 9 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale terremoto in Turchia Siria decine di migliaia le vittime toccano ammette ritardi nei soccorsi ancora disperso Angelo bene altri 6 italiani interi aver terre raggiungibili donne i bambini in salva Due giorni dai Papa Francesco prego con commozione la guerra in Ucraina Siamo al fianco del Ucraina fermamente con la determinazione di accompagnarla verso la vittoria di oggi sono i getti mi diritti così Macron nella dichiarazione congiunta con la di mezzo delle Skittles aggiungendo proseguiremo lo sforzo in materia di consegna di mezzi di difesa dopo la dichiarazione congiunta Davanti ai giornalisti riuniti dei saloni dell’eliseo i tre leader si sono ritirati nella sala da pranzo del palazzo presidenziale per una cena di lavoro a te alla vigilia del vertice straordinario europeo di Bruxelles di ...