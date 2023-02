Ultime Notizie Roma del 09-02-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 9 febbraio 2023)dailynews radiogiornale ancora un Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio si è grave Ti ordino ora il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito Siria e Turchia l’ultimo aggiornamento parla di oltre 15000 morti C’è apprensione per gli italiani che risultano ancora disperse oltre all’imprenditore Veneto Angelo Zen e di cui non si hanno piùdomenica ora risulta dispersa anche una famiglia italiana di origine siriana composta da tre adulti e tre minori lo annunciato il ministro degli Affari Esteri Antonio tajani moto di magnitudo 3,5 è stato avvertito alle 21:51 con epicentro a Siena lo confermano gli esperti l’ipocentro è stato registrato 8 km di profondità quanto si prende non ci sarebbero criticità mai stato avvertito chiaramente dalla popolazione in molti sono scesi in strada almeno altre ...