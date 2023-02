Ultime Notizie – Pd | votanti circoli a quota 30mila | ecco chi è in testa

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 9 febbraio 2023) (Adnkronos) – La Commissione nazionale per il Congresso del Partito democratico ha aggiornato i dati ufficiali delle Convenzioni di circolo provenienti dalle commissioni provinciali. Alla data del 9 febbraio, hanno già espresso il loro voto 29930 iscritti. I risultati sono i seguenti: Bonaccini 15123 voti, pari al 50,74%. Schlein 10778 voti, pari al 36,16%. Cuperlo 2475 voti, pari all’8,30%. De Micheli 1431 voti, pari al 4,80%. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione