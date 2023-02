Ultime Notizie – Pallone spia cinese | Usa | “Equipaggiamento a bordo incoerente con versione Pechino”

(Di giovedì 9 febbraio 2023) L’che si trovava adelabbattuto appare “” con ladata dalla Cina, cioè che si trattava di un mezzo per le rivelazioni meteo. E’ quanto afferma un alto funzionario del dipartimento di Stato Usa, in una dichiarazione diffusa dai media americani, in cui si specifica che sulla base dell’analisi dei rottami recuperati nell’Atlantico si è stabilito che vi erano “diverse antenne che comprendono un vettore probabilmente in grado di raccogliere e geolocalizzare le comunicazioni”. Inoltre le “immagini ad alta risoluzione raccolte nei voli di ricognizione degli U2 hanno rilevato che ilad alta quota era in grado di condurre operazioni di raccolta di segnali di intelligence”. Infine è stato stabilito che il ...

La scenata di Blanco sul palco dell'Ariston di Sanremo continua a far discutere. Il cantante si è scusato, Amadeus lo ha già perdonato, eppure sui social non si fa altro che parlare del momento in cui ..., rapper e marito di , ha attaccato prima il governo e poi il nella seconda serata di . Prima di cantare la sua ' Problemi con tutti (Giuda) ' prodotta da , nel suo freestyle, sulla Costa Smeralda ...

Covid, le news. Ecdc: alta circolazione virus, rafforzare misure preventive Sky Tg24

La classifica generale dopo la seconda serata di Sanremo 2023: primo Marco Mengoni Corriere della Sera

Terremoto, ultime notizie: superati i 19.300 morti. Tajani: ancora dispersi 7 italiani Il Sole 24 ORE

Terremoto Turchia e Siria, 17mila morti. Ancora persone estratte vive dalle macerie. LIVE Sky Tg24

Terremoto a Siena. Magnitudo 3.5 Paura ma nessun danno, scuole chiuse in città Corriere della Sera

La vittoria in casa della Salernitana ha dato un po’ di respiro alla Juventus, reduce da settimane molto difficili. Tra il 5-1 subito in casa del Napoli, la sconfitta con il Monza e la penalizzazione ...A gennaio quella armonizzata ai criteri europei è scesa dal 9,6 al 9,2%, contro un'attesa del 10 per cento. Nell'ultima conferenza stampa la presidente della Bce, Christine Lagarde, ha detto che a ...