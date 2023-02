Ultime Notizie – Incidente sulla A34 | inverte marcia in autostrada | un morto

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Un gravesi è verificato pochi minuti prima delle 11,30 sull’A34 (Villesse – Gorizia): coinvolte nel sinistro due vetture. Poco prima del piazzale della barriera di Villesse, informa Autovie Venete, un’auto ha invertito il proprio senso ditornando indietro provocando uno scontro frontale con un altro veicolo leggero che si stava dirigendo verso l’innesto della A4. Si segnala il decesso di una persona a bordo di uno dei due mezzi. Sul posto il 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico. Per chi proviene da Gorizia ed è diretto verso il bivio A34/A4 è consentita l’uscita a Villesse e il rientro allo stesso svincolo seguendo le indicazioniviabilità ordinaria. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

... lo scudetto 2020 - 21 e la Champions League 2020 - 21, anche in queste duecompetizioni ... Non si hannoriguardanti l'attuale situazione sentimentale di Egonu, ma in una intervista ha ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito È quella settimana dell anno:... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...

Covid, le news. Ecdc: alta circolazione virus, rafforzare misure preventive Sky Tg24

La classifica generale dopo la seconda serata di Sanremo 2023: primo Marco Mengoni Corriere della Sera

Guerra Ucraina Russia, Zelensky al Pe: "L'Ucraina vincerà e sarà membro Ue". "DIRETTA Sky Tg24

Ucraina ultime notizie. Zelensky all’Europarlamento: «L’Ucraina vincerà e sarà membro dell’Ue» Il Sole 24 ORE

Carlo III a Zelensky: «Ci sta a cuore l’Ucraina». Il re «pilota» e la guerra Corriere della Sera

Maddalena Corvaglia parla per la prima volta della fine dell’amicizia con Elisabetta Canalis, sua compagna di bancone di Striscia la Notizia, quando erano “le Veline più belle di sempre”. Ospite di ...ROMA - Le vie di tiro della Lazio non sono più infinite da quando San Ciro è in ambasce. Si sono ridotte ancora di più nelle ultime tre partite giocate contro Fiorentina, Juventus (in Coppa Italia) e ...