Ultime Notizie – Fisco | Meloni | “Avanti con taglio cuneo | al centro dipendenti e pensionati”

(Di giovedì 9 febbraio 2023) E’ in arrivo una “legge delega che toccherà tutti i settori della fiscalità” e che “metterà alanche ie i, con misure ad hoc. Occorre rivoluzionare il rapporto trae contribuente e fare in modo che l’evasione si combatta prima ancora che si realizzi”. Lo sottolinea la presidente del Consiglio Giorgiain un’intervista al direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini. Il premier spiega come l’impegno, “compatibilmente con le risorse economiche a disposizione”, è di “proseguire nella direzione di tagli consistenti alfiscale” e di “sostituire il reddito di cittadinanza con misure concrete di contrasto alla povertà” dato che “ha fallito tutti gli obiettivi per i quali era nato”. “La lotta contro l’evasione e l’elusione fiscali – aggiunge – ...

