Ultime Notizie – Covid | Lopalco | Virus non sparirà mai Pro e contro di media distratti

(Di giovedì 9 febbraio 2023) (Adnkronos) – ‘Ildelc’è. E ormai credo tutti abbiamo capito che non se andrà mai. Il calo di attenzionetica è da un lato un bene, perché evita il propagarsi di panico da falsi allarmi. Dall’altro lato eliminare, seppure inconsciamente, il problema può essere un rischio per chi invece è, e continuerà ad essere, a rischio di malattia grave”. A dirlo all’Adnkronos Salute l’epidemiologo Pier Luigi, docente di Igiene all’Università del Salento. “Il basso tasso di richiami vaccinali purtroppo – sottolinea– è il risultato di questo livello di ‘distrazione'”. RICETTA ELETTRONICA – “L’emergenzaha accelerato l’introduzione della ricetta elettronica. Una buona prassi che non tutte le Regioni avevano incrementato – ha detto ancora ...

COME ESCLUDERE LE PLAYLIST INDESIDERATE Con l'aggiornamento annunciato nelleore, l'utente ... 2 condivisioni Condividi Tweet Gabriele Congiu FONTERelazionate Spotify Apps Articolo ...... Zelensky tiene uno storico discorso al Parlamento europeo: "Stiamo difendendo l'Europa": Metsola: "Diamo a Kiev i jet per vincere" Terremoto in Turchia e Siria, le. Il bilancio supera ...

Covid, le news. Ecdc: alta circolazione virus, rafforzare misure preventive Sky Tg24

La classifica generale dopo la seconda serata di Sanremo 2023: primo Marco Mengoni Corriere della Sera

Guerra Ucraina Russia, Zelensky al Pe: "L'Ucraina vincerà e sarà membro Ue". "DIRETTA Sky Tg24

Ucraina ultime notizie. Zelensky all’Europarlamento: «L’Ucraina vincerà e sarà membro dell’Ue» Il Sole 24 ORE

Carlo III a Zelensky: «Ci sta a cuore l’Ucraina». Il re «pilota» e la guerra Corriere della Sera

Maddalena Corvaglia parla per la prima volta della fine dell’amicizia con Elisabetta Canalis, sua compagna di bancone di Striscia la Notizia, quando erano “le Veline più belle di sempre”. Ospite di ...ROMA - Le vie di tiro della Lazio non sono più infinite da quando San Ciro è in ambasce. Si sono ridotte ancora di più nelle ultime tre partite giocate contro Fiorentina, Juventus (in Coppa Italia) e ...