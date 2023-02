Ultime Notizie – Cospito | l’avvocato | “Ha perso quasi 50 chili”

(Di giovedì 9 febbraio 2023) L’anarchico Alfredo, in sciopero della fame da oltre 110 giorni, ha50. Lo riferisce il suo difensore,Flavio Rossi Albertini, dopo averlo incontrato oggi nel carcere di Opera. “La situazione è sempre la stessa – afferma il legale – dimagrisce sempre più, ora pesa 70 kg, e non prende gli integratori”. Sabatoverrà visitato dal medico nominato dal difensore. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Diffuso in rete un video di presunte esecuzioni di prigionieri russi da parte dei soldati ucraini Terremoto in Turchia e Siria, le. Il bilancio supera i 12.000 morti. Tajani: "Dispersa ...Alessia Marcuzzi potrebbe lasciare la Rai per tornare a Mediaset Questa è la domanda più gettonata delleore, ma sembra che Pier Silvio Berlusconi non abbia alcuna intenzione di riaccogliere La Pinella in famiglia. Berlusconi pensa ad un ritorno di Marcuzzi a Mediaset Stando a quanto sostiene ...

Covid, le news. Ecdc: alta circolazione virus, rafforzare misure preventive Sky Tg24

La classifica generale dopo la seconda serata di Sanremo 2023: primo Marco Mengoni Corriere della Sera

Guerra Ucraina Russia, Zelensky: "Grazie Ue per disponibilità a parlare di invio jet" LIVE Sky Tg24

Intervista al premier polacco Morawiecki: «Per la Polonia come per l’Europa sconfiggere Putin è ragion di... Corriere della Sera

Ucraina ultime notizie. Zelensky all’Europarlamento: «L’Ucraina vincerà e sarà membro dell’Ue» Il Sole 24 ORE

