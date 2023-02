Ultime Notizie – Ciclismo | Europei pista | Consonni oro nella corsa a punti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Simonevince la medaglia d’oroai campionatidisu, in corso di svolgimento a Grenchen in Svizzera. Il 28enne bergamasco si impone con 54davanti allo spagnolo Albert Torres (51) e al francese Donavan Grondin (48). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione