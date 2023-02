Ultime Notizie – Assessore Istruzione Trento | ‘Con Ddl restituiamo a famiglie diritto a educazione sessuale’

(Di giovedì 9 febbraio 2023) “È un disegno di legge che consolida un principio politico di questa maggioranza, coerente con quanto promesso in campagna elettorale, e cioè che questioni come il cambio di sesso e l’identità sessuale non vadano affrontate nelle scuole con iniziative singole, ma devono essere prima di tutto condivise con i genitori”. Lo ha affermato Mirko Bisesti,all’della Provincia autonoma di, a margine della presentazione adel disegno di legge 148/2022 sulla “libertà educativa delle”, promosso dal consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Claudio Cia e che introduce regole stringenti sulla trattazione nelle scuole del Trentino di argomenti quali l’e identità sessuale, la salute riproduttiva o il genere. “Facciamo appello a tutte le ...

La scenata di Blanco sul palco dell'Ariston di Sanremo continua a far discutere. Il cantante si è scusato, Amadeus lo ha già perdonato, eppure sui social non si fa altro che parlare del momento in cui ...Dopo i gossip delleore sulla sua presunta rottura (a un passo dalle nozze) con il fidanzato Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez si è sfogata via social. Cecilia Rodriguez: lo sfogo dopo i gossip Nei giorni scorsi ...

Covid, le news. Ecdc: alta circolazione virus, rafforzare misure preventive Sky Tg24

La classifica generale dopo la seconda serata di Sanremo 2023: primo Marco Mengoni Corriere della Sera

Terremoto, ultime notizie: superati i 19.300 morti. Tajani: ancora dispersi 7 italiani Il Sole 24 ORE

Terremoto Turchia e Siria, 17mila morti. Ancora persone estratte vive dalle macerie. LIVE Sky Tg24

Terremoto a Siena. Magnitudo 3.5 Paura ma nessun danno, scuole chiuse in città Corriere della Sera

ACERRA - “Stamattina ho partecipato alla conferenza dei servizi relativa all'autorizzazione ambientale dell’ennesimo impianto di trattamento rifiuti che si vuole realizzare ad Acerra - esordisce così ...Sono già 28 i giocatori NBA che nelle ultime settimane (e soprattutto nelle ultime ore) hanno cambiato franchigia, coinvolti in alcune trade che potrebbero cambiare gli equilibri nella corsa al titolo ...