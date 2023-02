(Di giovedì 9 febbraio 2023) "Le iniziative che fa un presidente di un Paese straniero sono sempre legittime ma credo che coinvolgere l', che rispetto alla guerra in Ucraina è sempre stata molto coerente nelle sue decisioni ...

Ci si prova ma poi - conclude- talvolta qualcuno prende la propria strada". 9 febbraio 2023... Sarzana aderisce all'di ANCI nazionale "Luci Spente nei Comuni". Domani, 10 febbraio, ... a partire dalla Consulta […] Attualità Economia Genova Fincantieri, presidente: "Buona ...

Ue, Toti: iniziativa Macron legittima ma Italia andava coinvolta - Il ... Il Sole 24 ORE

Nuovi spazi per lo studio e il co-working al Polo Toti, implementata ... triestecafe.it

SOLIGHETTO: lettura animata di brani scelti tratti dal diario di ... L'Azione

Esposto al Teatro Ariston il ritratto di Rubens Prima la Riviera

Regione, Toti e Scajola: "Contest 'un Tik Tok per la Liguria', ultimi dieci giorni per partecipare" LaVoceDiGenova.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Si è appena conclusa la mostra “Rubens a Genova” prorogata fino al 5 febbraio 2023. Ora Rubens si sposta a Sanremo ...