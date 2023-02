Ucraina | Zelensky al Parlamento Ue “Siamo insieme nella lotta”

(Di giovedì 9 febbraio 2023) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Stiamo combattendo la più grande forza antieuropea del mondo moderno. In questa. Dobbiamo difenderci. Continueremo a combattere”. Lo dice il presidente ucraino Volodymyr, nel suo intervento alEuropeo, a Bruxelles.“Ringrazio tutti voi per difendere questo ideale tutti”, ha sottolineato, che ha aggiunto: “La nostra vittoria garantirà quella dei valori europei, deve diventare realtà, è un imperativo”.“Ringrazio tutti quanti voi che avete aiutato il nostro popolo, i nostri cittadini e i profughi che si sono insediati nei vostri Paesi – ha sottolineato il presidente ucraino -. Grazie a chi è sceso in piazza e posto domande divulgando la verità sul regime russo”.“Per ...

prima a Londra, poi a Parigi con Macron e Scholz: Meloni ignorata. Inutile lamentarsi ... Stefano Bonaccini , candidato alla segreteria del Pd - Il sostegno all'e la ricerca della ..."Europa significa libertà, questo è il nostro modo di vivere è questa è la casa dell'". Così Volodymyrnel discorso al Parlamento Europeo, dove è stato accolto tra fragorosi applausi.s i è poi spostato all'Europa Building , dove si sta svolgendo il Consiglio ...

Roma, 9 feb. (askanews) - "Per l'Ucraina l'Europa è la nostra casa, questo è il nostro percorso per tornare a casa. Sono qui davanti a voi per difendere la casa del nostro popolo, di tutti gli ucraini ...