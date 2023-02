Ucraina | Zelensky al Parlamento Ue “Siamo insieme nella lotta”

(Di giovedì 9 febbraio 2023) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Stiamo combattendo la più grande forza antieuropea del mondo moderno. In questa. Dobbiamo difenderci. Continueremo a combattere”. Lo dice il presidente ucraino Volodymyr, nel suo intervento alEuropeo, a Bruxelles.“Ringrazio tutti voi per difendere questo ideale tutti”, ha sottolineato, che ha aggiunto: “La nostra vittoria garantirà quella dei valori europei, deve diventare realtà, è un imperativo”.“Ringrazio tutti quanti voi che avete aiutato il nostro popolo, i nostri cittadini e i profughi che si sono insediati nei vostri Paesi – ha sottolineato il presidente ucraino -. Grazie a chi è sceso in piazza e posto domande divulgando la verità sul regime russo”.“Per ...

Ovazione per il presidente ucraino, Volodymyr, al parlamento europeo a Bruxelles. Nell'aula gremita l'arrivo del leader ucraino è stato accolto da un lungo applauso, con gli eurodeputati in piedi.Lo ha detto Volodymyrparlando al Consiglio Europeo. "Non sappiamo se Mosca avesse dato l'ok ad eseguire quel piano, che era molto simile a quello messo in campo per l'", ha aggiunto. ...

