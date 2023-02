Ucraina | Zelensky a Parigi | vertice a tre con Macron e Scholz | Oggi bilaterale a Bruxelles con Giorgia Meloni | Grande offensiva russa nel

(Di giovedì 9 febbraio 2023) 09 feb 09:10nel Lugansk Le forze russe hanno ripreso l'iniziativa ine hanno iniziato la loronel Lugansk. Lo riferisce l'Institute for the study of ...

...di Parigi con il presidente ucraino Volodymyre il cancelliere tedesco Olaf Scholz, ha espresso al leader di Kiev 'la solidarietà, il sostegno e la volontà di accompagnare l'verso la ..."Vorrei abbracciarla ma non posso" cosi' una giornalistadurante la conferenza stampa congiunta con Sunak. il presidente non si fa pregare, lascia il podio e abbraccia la giornalista. (NPK) 9 febbraio 2023

Ucraina-Russia, Zelensky a Bruxelles: summit su economia e migrazioni Adnkronos

Guerra Ucraina, Meloni-Zelensky: oggi bilaterale a Bruxelles. Il presidente ucraino a Londra vede Sunak e re C ilmessaggero.it

Tour di Zelensky in Europa: oggi a Londra con Sunak e Carlo III, in serata da Macron a Parigi - Macron a Zelensky: "Continueremo gli sforzi per darvi armi" - Macron a Zelensky: "Continueremo gli sforzi per darvi armi" RaiNews

Guerra Ucraina Russia, Zelensky oggi a Bruxelles. Bilaterale con Meloni. DIRETTA Sky Tg24

Zelensky spezza il protocollo e abbraccia una giornalista ucraina RaiNews

'Vorrei abbracciarla ma non posso' cosi' una giornalista ucraina a Zelensky durante la conferenza stampa congiunta con Sunak. il presidente non si fa ...Continua il viaggio in Europa di Volodimir Zelensky, il secondo in assoluto dall’invasione dell’Ucraina. Dopo gli incontri con Carlo III e Rishi Sunak a Londra e un vertice con Emmanuel Macron e Olaf ...