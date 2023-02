Ucraina-Russia | Zelensky a Bruxelles | summit su economia e migrazioni

(Di giovedì 9 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il presidente dell’Volodymyrsarà oggi aper la prima volta dall’inizio dell’invasione dellaun anno fa, per parlare di persona ai capi di Stato e di governo dell’Ue, che si riuniscono per un Consiglio europeo straordinario focalizzato su temi economici e migratori. I dettagli della visita, che pochi confermano fuori taccuino ma che nessuno smentisce e che è stata confermata esplicitamente stasera dallo stesso presidente ucraino, non sono ancora chiari, ma si sa che probabilmente andrà anche al Parlamento europeo, per parlare agli eurodeputati, oltre che al Consiglio. A margine del– ieri mattina a Londra e la sera a Berlino dove ha visto Emmanuel Macron e Olaf Scholz – dovrebbe incontrare in bilaterale il presidente ...

Tour delle capitali europee Volodymyr Zelensky. Dopo la visita a sorpresa nel Regno Unito, la tappa all'Eliseo per incontrare il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco, Olaf ...... come il fatto che non si debba 'umiliare la'. E' sempre così o pensa che sia cambiato "... Ha anche appoggiato la candidatura dell'nell'Ue. Credo sia un vero segnale. Abbiamo avuto ...

Che Zelensky sappia gestire i momenti mediatici non è dubbio: durante la conferenza stampa congiunta con Sunak lascia il podio per abbracciare una giornalista ucraina presente in sala ..."Dobbiamo continuare a privare la Russia dei mezzi per fare la guerra contro l'Ucraina. Il divieto di importazione dell'UE sui prodotti petroliferi russi entra in vigore domenica. Con il G7 stiamo ...