Ucraina | quale sarà il risultato alla fine? Un Paese devastato e una nuova guerra fredda

(Di giovedì 9 febbraio 2023) di Ermete Romano Tutte le guerre finiscono in genere nel volgere di alcuni anni. La Grandedurò tre anni e la Secondail doppio. Nel caso di quella tra Russia e, le uniche previsioni ci arrivano dagli Usa e parlano di tre o “molti anni”. Questo conferma ciò che loro probabilmente sapevano e che ora si comincia ad ammettere: le sanzioni non frenano o fermano la macchina bellica russa. E’ perciò ragionevole pensare che la Russia innalzerà il livello di intensità delle sue azioni militari in risposta agli innalzamenti del livello di intensità di “difesa” che nuove armi “alleate” garantiranno a Kiev. E’ chiaro che gli strateghi militari Usa ritengono che la Russia possa continuare a rispondere a questi livelli di intensità, ed eventualmente aumentarlo, per i prossimi anni. Questo dovrebbe portare a fare delle ...