Ucraina | Putin | “Non è stata Russia a iniziare ostilità”

(Di giovedì 9 febbraio 2023) (Adnkronos) – Non èlalein, alle quali vogliamo “mettere fine”. E’ il concetto ribadito dal presidente russo Vladimir, in un incontro con i rappresentanti dell’industria dell’Aeronautica, secondo quanto riferito dalla Tass. “Voglio dirlo ancora una volta – ha scandito – Non abbiamo iniziato alcunae stiamo cercando di porre fine” a quella che ha definito “la battaglia iniziata dai nazionalisti ucraini”.ha ricordato che “tutto è cominciato nel 2014 con un colpo di Stato”, in un riferimento agli eventi di piazza Maidan, seguito “da eventi in Crimea e nel Donbass”. L'articolo proviene da Italia Sera.

