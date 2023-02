Ucraina | Pedicini | “Se aderisce a UE | l’Europa entra in guerra con la Russia”

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Far aderire l’all’Unione Europea, in questo contesto storico, significa cheincon la. Si stanno adottando scelte che vanno nella direzione di un’escalation fatale”. Lo ha dichiaratorlamentare del Gruppo Greens/Efa e segretario del Movimento Equità Territoriale Piernicola, intervenendo a Sky Tg24 nel corso della trasmissione Generazione Europa. “Personalmente – ha sottolineato– sono stato contrario fin dall’inizio alle decisioni del Parlamento Europeo all’invio delle armi che, è bene ricordare, è contrario all’articolo 11 della Costituzione italiana. Così come sono sempre stato contrario alle sanzioni, che si sono rivelate un boomerang per gran parte ...

