Ucraina | “iniziata grande offensiva russa”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 9 febbraio 2023) (Adnkronos) – La Russia ha lanciato unanell’est dell’e sta cercando di rompere le difese nei pressi della città di Kreminna, ma per il momento senza successo. Lo sostiene il governatore della regione di Luhansk, Serhiy Haidai, che denuncia “una massima escalation” e unaumento di scontri e bombardamenti. “Questi attacchi avvengono praticamente su base quotidiana – ha detto alla tv– Vediamo piccoli gruppi di soldati russi che cercano di avanzare, qualche volta con il sostegno di mezzi pesanti e qualche volta no. Sparano in continuazione”. Tuttavia l’non sembra avere funzionato: “Finora non hanno avuto successo, i nostri difensori sono stati capaci di respingerli completamente”. L'articolo proviene da Italia Sera.