Ucraina | Estonia | “Facciamo come con vaccini | Ue compri armi”

(Di giovedì 9 febbraio 2023) (Adnkronos) – “E’ molto importante accelerare gli aiuti militari all’. Dobbiamo fare di più, dando un chiaro segnale all’industria della difesa”, affinché produca “di più”. Per accelerare e non far esplodere i prezzi, si potrebbe ricorrere ad un “sistema simile” a quello usato per acquistare a livello Ue “i” per la Covid-19, con un “procurement centralizzato” degli armamenti, che verrebbero consegnati all’nel giro di “mesi, non di anni”. Lo dice la premier estone Kaja Kallas, arrivando a Bruxelles per il Consiglio Europeo. “Dobbiamo trovare una soluzione europea per usare gli asset congelati alla Russia” in favore dell’. “Sono avvocato, abituata a trovare soluzioni. Si potrebbe fare in questo modo: la Russia ha un diritto nei nostri confronti, perché noi abbiamo congelato i suoi beni, ...