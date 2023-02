Tv Svizzera | le coppe europee tornano in chiaro per le prossime tre stagioni

Leggi su digital-news

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Buone notizie per le appassionate e gli appassionati di calcio di tutta la: nelle2024/25, 2025/26 e 2026/27, la finale di Champions League e un incontro per turno della competizione regina saranno nuovamente proposti in diretta da SRF, RTS e RSI, sia in televisione insia sulle rispettive piattaforme online. Inoltre saranno trasmessi in diretta un incontro per turno dell’Europa League o della Conference League e le finali di entrambe le competizioni. La SSR ha acquisito i corrispondenti diritti tramite una sublicenza da parte di blue Sport nonché direttamente dalla UEFA. Champions League: finale e un incontro per turno in diretta sulle...