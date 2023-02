Tutti pazzi per Ange Capuozzo

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Perché è alto un metro e 77 e pesa una settantina di chili, invece certi suoi colleghi avversari come il gallese George North sono alti un metro e 93 e pesano 109 chili. Quindi perché è basso un metro e 77 ed è leggero una settantina di chili. Dunque perché è un ragazzo di 23 anni, un ragazzo comune almeno all’apparenza, uno che si potrebbe tranquillamente incontrare al bar o all’università o in biblioteca o nello spogliatoio o sul tram senza neanche accorgersi di lui, perché è un po’ comenoi, a meno che non si metta a correre di qui e di là come se fosse su un campo da rugby, perché a questo punto verrebbe immediatamete riconosciuto.per. Perché di nome fa, come unlo che ha perduto la coda o un Angie che ha smarrito la i, non è una questione ...

Perché di nome fa Ange, come un Angelo che ha perduto la coda o un Angie che ha smarrito la i, non è una questione di dimenticanza ma di rapidità, semplicità, o soltanto

L'estremo del Tolosa (e nato in Francia) è piccolo, leggero, dribbla e slalomeggia con il pallone sottobraccio. Ha soprattutto conquistato l'Italia del rugby, non solo la Nazionale ...L'attaccante classe 2003 brilla in Inghilterra con la maglia dei 'Whites': nel 2020 lasciò l'Inter per accettare la proposta dello Zurigo.