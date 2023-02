Turni massacranti in campi Sud Marche | un arresto e 12 denunce

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Pakistani lavoravano neinel Sud dellecon, senza interruzioni e fruizioni di pausa pranzo, riposi festivi e settimanali, dietro l'erogazione di un compenso (in gran ...

Pakistani lavoravano nei campi nel Sud delle Marche con, senza interruzioni e fruizioni di pausa pranzo, riposi festivi e settimanali, dietro l'erogazione di un compenso (in gran parte dei casi corrisposto "in nero" per occultare gli ...Secondo la ricostruzione investigativa, i lavoratori venivano sottoposti adi lavoro, senza interruzioni e fruizioni di pausa pranzo, riposi festivi e settimanali, dietro l'...

ANCONA - I finanzieri del Comando provinciale di Ancona, coordinati dalla Procura della Repubblica di Fermo, hanno concluso un’articolata indagine di polizia giudiziaria che ha consentito di stroncare ...In particolare, le complesse indagini eseguite dai finanzieri del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia EconomicoFinanziaria di Ancona – scaturite dall’esame di movimentazioni bancarie sospette – hanno conse ...