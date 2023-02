Turismo | ‘pacchetto Caserta’ per evitare il ‘mordi e fuggi’

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Un “pacchetto Caserta” che avrà come obiettivo quello di trattenere i turisti in città per almeno un paio di giorni e diil consueto “mordi e fuggi”, facendo conoscere loro tutti i principali attrattori culturali del Capoluogo e delle aree limitrofe. È questa la proposta emersa al termine di un incontro tenutosi presso la Sala Giunta del Comune di Caserta, che ha visto la presenza dell’assessore regionale al, Felice Casucci, del vicesindaco e assessore agli Eventi, Emiliano Casale, dell’assessore al Benessere Turistico della Città, Antonio De Lucia, dell’assessore alla Cultura, Enzo Battarra, e dei rappresentanti provinciali di Camera di Commercio, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Federalberghi e Reggia di Caserta. A breve, quindi, verrà convocato un tavolo, presieduto dall’assessore ...