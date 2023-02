Turchia – Siria | la terra trema e rende tutti inermi

09 feb 15:25 Sisma, il bilancio supera i 19.300 morti Sale a più di 19.300 il bilancio dei morti causati dal sisma in. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha comunicato che nel Paese ...Abbonati per leggere anche Leggi anche Il terremoto in, cosa sappiamo: oltre 16 mila vittime. Ripristinato Twitter. Due bimbi di 2 e 3 anni salvati dopo oltre 70 ore Ucraina - Russia, ...

Terremoto Turchia e Siria, 17mila morti. Ancora persone estratte vive dalle macerie. LIVE Sky Tg24

Dodicenne estratto vivo dalle macerie dopo 62 ore - Mondo Agenzia ANSA

«Ormai è un'operazione di recupero». E la rabbia in Siria e Turchia cresce | il manifesto Il Manifesto

Terremoto Turchia-Siria, oltre 19mila i morti | Un bambino messo in salvo dopo 80 ore sotto le macerie | In Siria primi aiuti nelle aree controllate dai ribelli TGCOM

Terremoto in Turchia e Siria. Chiarabba (Ingv): "Non è il punto della Terra più caldo" Servizio Informazione Religiosa

Zaratti (Avs): "Il nostro ordine del giorno chiede corridoi umanitari, per dare sollievo e aiuti a quanti vogliano restare nelle aree terremotate di Turchia e Siria oppure raggiungere porti e posti pi ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...