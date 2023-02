(Di giovedì 9 febbraio 2023) Meta aveva annunciato che glidisarebbero statiil mese scorso tramite una nota. 'Il pubblico deve essere in grado di ascoltare cosa dicono i politici, così da poter fare ...

Meta aveva annunciato che gli account disarebbero statiil mese scorso tramite una nota. 'Il pubblico deve essere in grado di ascoltare cosa dicono i politici, così da poter fare scelte informate', si leggeva nel comunicato.Lo scorso mese, Nick Clegg, presidente degli affari globali di Meta, aveva annunciato che gli account disarebbero stati presto, definendo il mantenimento della sospensione un danno ...

Gli account di Instagram e Facebook di Donald Trump sono stati riattivati Il Post

Trump, riattivati gli account su Facebook e Instagram TGCOM

Riattivati i profili Facebook e Instagram di Trump blue News | Svizzera italiana

La fine della sospensione degli account Meta di Trump| Giornalettismo Giornalettismo

Trump torna su Facebook e Instagram: è ufficiale Punto Informatico

Nick Clegg, presidente degli affari globali di Meta, aveva definito un eventuale mantenimento della sospensione un danno per la libertà di parola. Allo stesso tempo, Meta annuncia sanzioni più severe ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...