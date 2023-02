Truffa ad anziana di Vicenza | denunciate due persone a Napoli

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Polizia di Stato di Caserta ha denunciato dueoriginarie della provincia di, accusate diaggravata commessa in danno di una signora di 95 anni residente a, alla quale, con la tecnica del “finto avvocato”, erano stati sottratti circa 4000 euro in contanti. Nella serata di ieri, personale della sottosezione Polizia Stradale di Caserta Nord, nel corso dei servizi di vigilanza lungo le arterie autostradali, nel transitare sulla carreggiata sud dell’A/1 all’altezza del territorio del comune di Capua, ha controllato una vettura con a bordo due soggetti che, con il loro atteggiamento, hanno insospettito gli agenti. Dopo aver verificato i numerosi precedenti a carico dellecontrollate, rinvenivano nel veicolo, nascosta tra i sedili della ...

All'esito degli accertamenti condotti, i due malviventi venivano deferiti in stato di libertà peraggravata, mentre l'signora, dopo aver formalizzato querela in merito ai fatti ...Gli agenti, giunti sul posto, dopo aver tranquillizzato l', constatato che non aveva bisogno ...Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico finalizzati all'individuazione dell'autore della. ...

