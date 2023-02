«Troisi | De Caro e Arena parlavano solo napoletano | non c’era verso di fargli dire una frase in italiano»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il Corriere della Sera intervista Enrico Beruschi. Ha 81 anni, è attore, cabarettista e regista. Alle medie era in classe con Renato Pozzetto. Racconta: «Bocciato in prima, Renato era piuttosto esuberante, per farlo stare buono lo misero al primo banco accanto a meche avevo dieci in condotta. Non funzionò mica tanto». All’istituto tecnico, invece, Beruschi trovò Cochi Ponzoni. «Cochi il bello, l’unico che parlava bene inglese perché i genitori d’estate lo mandavano in vacanza a Londra. Durante le lezioni, in fondo all’aula, con un lato del banco sollevato in aria, fingevamo di essere su un caccia americano mitragliato dai giapponesi. Colpito a morte dal nemico, Cochi si accasciava sulla sedia gridando “Viva la mer…!”. Un giorno però il banco crollò a terra. Sospesi». Beruschi si diplomò ragioniere. «Ricevetti 34 offerte di lavoro. Scelsi il Creditoperché la ...