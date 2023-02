Trianon Viviani | i cantanti “alfa” nella Canzone napoletana

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Nuovo appuntamento del ciclo di conferenze cantate di Mauro Gioia al, domenica 12 febbraio. Al, domenica 12 febbraio, alle 18:30, il nuovo appuntamento del ciclo di conferenze cantate di Mauro Gioia. Tra materiali d’archivio, incisioni rare che tornano in vita grazie all’ascolto dal vivo di 78 giri storici e brani iconici,

di Giulia Anzani In occasione del 125° anniversario dalla nascita di Totò (15 febbraio) e del 70° anniversario della canzone Malafemmena , al Teatroil 24 febbraio prossimo debutterà lo spettacolo Totò Poetry Culture . Proposto dall'omonimo duo, nato in concomitanza degli anniversari e composto da Gianni Valentino e Lello Tramma , ...È responsabile dei progetti di arte e inclusione sociale per il Teatro. Ha collaborato a vario titolo con Carmelo Bene, Leo De Berardinis, Carlo Cecchi, Roberto De Simone, con il ...

Conferenze cantate di Mauro Gioia al Trianon Viviani | Città e dintorni Università degli Studi di Napoli Federico II

Alla Corte di Pulcinella: un inno alla libertà al Trianon Viviani Napoliclick

Venerdì 27 gennaio, al Trianon Viviani, Roberto D'Alessandro ... Napolitan.it

Passione Live torna a Napoli al Teatro Trianon Viviani con Dario ... Napoli da Vivere

Trianon Viviani, tutto esaurito per “Passione live” anteprima24.it

In occasione del 125° anniversario dalla nascita di Totò (15 febbraio) e del 70° anniversario della canzone Malafemmena, al Teatro Trianon Viviani il 24 febbraio prossimo debutterà lo spettacolo Totò ...In occasione del 125° anniversario dalla nascita di Totò (15 febbraio) e del 70° anniversario della canzone Malafemmena, al Teatro Trianon Viviani il 24 febbraio prossimo debutterà lo spettacolo Totò ...