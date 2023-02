Trevisani consiglia | «Inter | sfidare il Porto come se fosse una partita ‘secca’!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Riccardodagli studi di Sportmediaset ha espresso la sua opinione in vista degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra, con un consiglio particolare ai nerazzurri. SCONTRO DIRETTO –alla squadra allenata da Simone Inzaghi: «L’in Champions League deve pensare che quella con ilsarà uno scontro diretto, unasecca. Non esiste campionato in quel momento. E sullasecca l’quest’anno ha fatto molto bene con il Barcellona e Napoli. Tutti gli scontri diretti sono stati importantissimi, anche contro il Milan tra Riad e campionato. Sembra una squadra senza difetti, però poi ce li ha e. Sta ritrovando i giocatori ed ...