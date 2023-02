Trasporto rifiuti | denuncia dei Carabinieri Forestale nel Napoletano

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – Avrebbe effettuatocon mezzi non autorizzati. Per questo a Pozzuoli un uomo di 60 anni è statoto dainell’ambito di un’operazione di controllo disposta daidel Gruppodi Napoli. L’uomo, pur essendo iscritto all’albo gestori ambientali, secondo gli investigatori, utilizzava ‘carrozzerie’ mobili non autorizzate. Il reato contestato è gestione illecita di. Sono stato sequestrati, inoltre, tre mezzi i adibiti ale le attrezzatura e quattro cassoni conedili. Sempre nell’ambito dei controlli del territorio i militari della stazione...

