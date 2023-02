Traffico Roma del 09-02-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 9 febbraio 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazione un incidente sul grande raccordo anulare comunque in via di risoluzione In quest’ultima ora è rallentato gli spostamenti tra Pisa Aurelia mentre raccomandiamo Maggiore Attenzione Per lo stesso motivo tra la diramazionenord l bivio A24 migliora ilin uscita dasul tratto Urbano della A24 mentre su via della Foro Italico sempre prudenza per i lavori nella galleria Fleming e per ilin direzione San Giovanni ancora sullo stesso tratto salvo modifiche ma notte di lavori con la chiusura del percorso tra Corso di Francia e viale Tor di Quinto verso via Salaria Maggiore attenzione quindi per il divieto di transito dalle 22 alle 6 Maggiore attenzione su Viale Libia Perché a causa di una manifestazione momentaneamente chiuso al ...