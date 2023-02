Traffico Roma del 09-02-2023 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 9 febbraio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio è ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare in progressivo aumento ilsulla carreggiata esterna tra Pontina e Tuscolana stessa situazione per chi viaggia lungo l’interna dove sono possibili ulteriori rallentamenti tra Cassia e Prenestina piùin quest’ultima ora sul tratto Urbano della A24 tra la tangenziale Est e lo svincolo di Tor Cervara in direzione delle rallentamenti su via della Foro Italico tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni sempre Provenendo dall’olimpico ricordiamo i lavori nella galleria Fleming dove è presente una riduzione di carreggiata ancora sullo stesso tratto salvo modifiche ultima notte di lavori con la chiusura delle tratto tra Corso di Francia in viale Tor di Quinto verso via Salaria Maggiore attenzione per il divieto di transito ...