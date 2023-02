Traffico Roma del 09-02-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 9 febbraio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto intenso ilsulla Tangenziale Est con code tra via delle Valli e Corso di Francia verso lo stadio Olimpico rallentamenti peranche sulla via Flaminia tra via di Grottarossa e via dei due punti in direzione del centro proseguono i lavori di potatura in viale di Trastevere chiuso il tratto tra Piazza Sonnino e via Girolamo Induno direzione del Lungotevere sempre per potature chiusa la via Nomentana tra corso Trieste via XXI Aprile nelle due direzioni in pieno svolgimento una manifestazione in piazza Giovanni da Verrazzano termine previsto per le 13 maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di ...