Traffico Roma del 09-02-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 9 febbraio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto intenso ilsulla carreggiata interna del raccordo tra via della Bufalotta e via Tiburtina ed ancora a seguire tra Casilina e doppia coda anche in esterna tra Prenestina e Tiburtina code peranche sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro e tra Tor Cervara il raccordo in uscita dacode sulla tangenziale Tra via Tiburtina e via Nomentana verso la via Salaria segnalato anche un incidente a seguire code tra via Salaria & via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico trafficata la via Flaminia tra il raccordo via dei Due Ponti in direzione del centro analoga situazione sulla via Salaria tra la motorizzazione civile la tangenziale chiuso per lavori di potatura il tratto di Viale Trastevere tra Piazza ...