Traffico Roma del 09-02-2023 ore 07 | 30

(Di giovedì 9 febbraio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoin coda sulla carreggiata interna del raccordo tra via Tuscolana & via del Mare segnalato anche un incidente in prossimità dello svincolo di via del ma chiusa la corsia di marcia lenta e di emergenza un incidente anche sulla via Appia in colonna ilall’altezza dell’aeroporto di Ciampino Verso il raccordo code persul tratto Urbano della A24 tra il raccordo e la tangenziale estin coda anche sulla via Flaminia tra il raccordo è via dei due punti in direzione del centro analoga situazione sulla via Salaria tra la motorizzazione civile l’aeroporto dell’Urbe code sulla via Pontina tra Castel di Decima è l’Eur maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it ...