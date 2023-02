Toyota Corolla Cross | arriva il 1 8 ibrido di 5a generazione

Cross è ordinabile anche col 1.8 ibrido, full hybrid per la precisione. Si affianca al 2.0 elettrificato da 197 cavalli: la nuova versione da 140 cv ha un prezzo di partenza da 37.300 ...Dopo Yaris, Yaris Cross, C - HR,e Hilux anche RAV4 entra a far parte della gamma GR Sport di. Ed esattamente come tutti i modelli precedentemente citati, anche il SUV della casa giapponese nella versione GR Sport si ...

Toyota Corolla Cross, debutta la nuova versione Full Hybrid da 1,8 litri HDmotori

Toyota Corolla Cross: debutta la versione 1.8 Hybrid - Quattroruote.it Quattroruote

Toyota Corolla Cross, arriva il motore 1.8 - Prove e Novità Agenzia ANSA

Toyota Corolla Cross, debutta il nuovo 1.8 Full Hybrid FormulaPassion.it

Nuova versione Full Hybrid-Electric da 1,8 litri di Corolla Cross AutoScout24 Magazine

Dopo il successo del lancio di Corolla Cross con powertrain Full Hybrid-Electric da 2,0 litri, Toyota amplia la sua offerta con un ulteriore propulsore elettrificato da 1,8 litri. Come per il sistema ...Nuovo ingresso nella gamma full-hybrid di Toyota Corolla Cross, si tratta della power unit con il 1.8 termico, che va ad affiancarsi a quella che sfrutta il motore a combustione da 2 litri, sempre in ...