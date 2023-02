Totovincitore Sanremo 2023 | Giorgia e Ultimo si allontanano dalla vetta – Quote

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 9 febbraio 2023)(foto AGI per Rai) Con il Festival diDavideMaggio.it torna a monitorare giorno per giorno l’atteggiamento degli scommettitori sul papabile vincitore. Chi salirà sul gradino più alto del podio sabato sera? Ecco cosa dicono lea poche oreterza serata., giovedì 9 febbraio Ascoltate tutte le 28 canzoni in gara e preso atto della prima classifica generale secondo la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web, i quotisti rafforzano la loro convinzione: il favorito alla vittoria finale resta Marco Mengoni con Due vite, dato a 1.55 sia da Snai che da Sisal. Interessante è ciò che accade alle sue spalle, cone ...