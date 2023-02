Totovincitore Sanremo 2023 | chi potrebbe vincere | come sarà la top 5 sabato 11 febbraio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 9 febbraio 2023). Al via la terza puntata del Festival, attesissima per questa sera, giovedì 9, con tantissimi nuovi protagonisti e colpi di scena tutti da scoprire. Tra le tante, certamente la presenza della campionessa Paola Egonu che già nella conferenza stampa di queste ultime ore ha preannunciato i temi sensibili che affronterà nel suo monologo che porterà sul palco dell’Ariston in qualità di coconduttrice di questa puntata. Al suo fianco,sempre, il padrone di casa e direttore artistico Amadeus e il suon instancabile collega Gianni Morandi, che si è rivelato una presenza fondamentale in questo Festival. Oltre alla Egonu, sono attesissimi anche i Maneskin previsti nella scaletta degli artisti che si esibiranno. A che ora inizia e a che ora finisce la terza serata di ...