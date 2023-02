Tiro con l’arco | slittano di una settimana gli Europei indoor in Turchia | i convocati azzurri

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Sono stati posticipati i Campionatidicon, in programma dal 13 al 18 febbraio in, a Samsun. Una decisione inevitabile dopo il terremoto che ha colpito il paese, portando il ministro dello Sport a sospendere tutti gli eventi sportivi. La rassegna è slittata di unae si svolgerà dunque dal 19 al 24 febbraio. Nella giornata di domenica 19 sarà il momento dei tiri di prova, mentre lunedì 20 si comincia con le frecce di qualifiche. Il tabellone proseguirà poi con eliminatorie individuali e gli ottavi martedì 21, quindi con i match fino alle semifinali sia per le squadre che nell’individuale mercoledì 22. L’appuntamento con le finali Under 21 sarà per giovedì 23, mentre nella giornata di venerdì 24 si disputeranno le altre finali, quelle dei ...

... che il governo ucraino ha utilizzato per raccontare la crescente tensionela Russia, rientra ... sia come sostegno alla resistenza collettiva nazionale, messa sottodall'invasione e dalle ...... in una Germania impaurita dalla spaventosa guerra che infuria ad undi schioppo, ma anche ... Una storia a scatole cinesi,al centro il nodo irrisolto " secondo qualcuno il mistero " della ...

Addio a Priamo Palmieri, istruttore di tiro con l'arco: donati gli organi Cronache Maceratesi

Tiro con l'arco, slittano di una settimana gli Europei Indoor 2023 per via del terremoto in Turchia OA Sport

Darfo, tiro con l'arco all'Olivelli Putelli per il progetto 'Tutti ... Gazzetta delle Valli

Onda viola ai campionati provinciali indoor di tiro con l’arco ladigetto.it

“Mai parlato con Fazzolari di lezioni di tiro a segno a scuola”: il generale rompe il silenzio Il Fatto Quotidiano

Grosseto: Arriva finalmente la prima vittoria del 2023 per i giovani biancorossi under 15. I ragazzi di mister De Masi, fanno il pieno, al termine di una partita giocata con decisione e carattere. I m ...Scioglie la neve sotto gli sci da quanto è superiore alla concorrenza nel fondo; spara a terra con una velocità folle per l’epoca, tanto da rendere obsolete persino le compagne di squadra ...