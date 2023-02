(Di giovedì 9 febbraio 2023) 09 feb 11:54 Sisma,trovato vivo80 oreleUnè stato trovato vivoessere stato per 80 oreledi un palazzo di quattro piani crollato nel ...

... ossia gli aiuti, già in atto, ae Siria colpite dal drammaticodei giorni scorsi. "A seguito del vertice Ue - Ucraina tenutosi a Kiev il 3 febbraio e nel contesto della brutale ..."Il" recita il testo " ha distrutto luoghi di culto, presidi sanitari, centri di assistenza sociale, alimentando una nuova impennata nel numero dei senzatetto e degli sfollati interni, ...

Terremoto Turchia-Siria, oltre 17mila i morti | Un bambino messo in salvo dopo 80 ore sotto le macerie | In Siria primi aiuti nelle aree controllate dai ribelli TGCOM

Terremoto Turchia e Siria, 16mila morti. Superate le 72 ore, continuano le ricerche. LIVE Sky Tg24

Sisma Turchia-Siria, dai satelliti europei le prime immagini dei danni - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA

Terremoto Turchia, Erdogan arrivato nelle zone colpite dal sisma Sky Tg24

Le critiche contro Erdogan dopo il terremoto in Turchia Il Post

Davanti al Parlamento europeo il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha affermato: "L'Europa significa libertà, questo è il nostro modo di vivere e questa è la casa del mio Paese. L'Ue per la ...347013, o donazione on line tramite il sito www.caritas.it o bonifico bancario specificando nella causale "Terremoto Turchia-Siria 2023" tramite: Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma - Iban: IT24 ...