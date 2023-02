Terremoto Turchia - Siria | oltre 16mila morti Un ragazzino trovato vivo dopo 62 ore

Nel frattempo continuano le ricerche dell'italiano che si trovava inal momento dele non si hanno notizie anche di una famiglia italiana di origine siriana composta da tre adulti e ...I soccorritori cercano tra le macerie degli appartamenti distrutti a Gaziantep, in, dopo ildi magnitudo 7,8 ha colpito la citta' che ospita circa due milioni di persone. Ilha devastato intere sezioni delle principali citta' nel sud - est dellae ...

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 16mila morti. 12enne estratto vivo dalle macerie dopo 62 ore - Mondo Agenzia ANSA

Terremoto Turchia-Siria, oltre 16mila le vittime | Tra i dispersi anche una famiglia italiana di origine siriana | Erdogan ammette ritardi nei soccorsi TGCOM

Terremoto fortissimo in Turchia: la scossa ripresa in diretta Video; vi mostriamo il momento del sisma iLMeteo.it

Terremoto in Turchia: Istanbul e la paura del "grande sisma". Cosa può accadere QUOTIDIANO NAZIONALE

Ora Istanbul ha paura: la faglia a 20 chilometri dalla città e l’attesa di un «Big One» come in California Corriere della Sera

"Li' dove tutto e' crollato la vita non si arrende. Mamma e figlia, rimaste sotto le macerie per 48 ore, salve grazie ai soccorritori della Croce Rossa libanese". Cosi' su Twitter la Croce Rossa ...La mancanza di mezzi e di squadre ben equipaggiate rallenta le operazioni di soccorso in Siria, devastata dal terremoto di lunedì ... Le aree controllate dai ribelli, vicino al confine con la Turchia, ...