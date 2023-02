Terremoto Turchia - Siria | oltre 16mila i morti | Primo convoglio aiuti raggiunge aree ribelli in Siria | Madre e figlio salvati dopo 70 ore

Il bilancio ufficiale dei morti nelche il 6 febbraio ha colpito lae la Siria ha sorpassato i 16.000, secondo fonti ufficiali e mediche, mentre continua il lavoro dei soccorritori in un freddo glaciale. Le vittime ...I luoghi È stata colpita in particolare l'area nordoccidentale della Siria, al confine con la. Qui si trova la regione di Idlib , l'ultima roccaforte dei ribelli in Siria, controllata da ...

Terremoto Turchia-Siria, oltre 17mila i morti | Madre e figlio salvati dopo 70 ore sotto le macerie | In Siria arrivati i primi aiuti arrivati nelle aree controllate dai ribelli TGCOM

Terremoto Turchia e Siria, 16mila morti. Superate le 72 ore, continuano le ricerche. LIVE Sky Tg24

Sisma Turchia-Siria, dai satelliti europei le prime immagini dei danni - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA

Terremoto Turchia, Erdogan arrivato nelle zone colpite dal sisma Sky Tg24

Le critiche contro Erdogan dopo il terremoto in Turchia Il Post

In un messaggio diffuso dal famoso chef turco Salt Bae, Roberto Mancini prega per il territorio colpito dal terremoto (Da Instagram: @nusr_et) ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Terremoto Turchia e Siria, 16mila morti. Critiche a soccorsi, Erdogan blocca Twitter. LIVE ...