Terremoto Turchia | madre e due figli salvati a 72 ore sisma

(Di giovedì 9 febbraio 2023) (Adnkronos) – Applausi e abbracci hanno salutato oggi il salvataggio di unae i suoi duedalle macerie della loro casa nella provincia di Kahramanmaras a 78 ore dal devastanteche ha colpito la. Il salvataggio è stato mostrato da Cnn Turk, che ha spiegato come i soccorritori abbiano dovuto scavare per 15 ore per realizzare il salvataggio. I soccorritori stanno lottando contro il tempo, con temperature rigide che rendono ancora più difficile la sopravvivenza di chi è rimasto sepolto dalle macerie. Ma si spera ancora. La scorsa notte, 68 ore dopo il, è stato salvato un bebè nella provincia di Hatay e poche ore dopo è stato estratto vivo dai resti della stessa casa un uomo che si ritiene sia il padre, riferisce l’emittente Trt. Altre tre persone sono state salvate ...

... è successo per ildell'Aquila o all'inizio della pandemia quando dopo la Cina sembravamo l'unico paese contagiato: sono turco in Italia, italiano in. Penso invece che questa volta, ...Mentre il numero delle vittime per il devastantein Siria esale vertiginosamente ora dopo ora , i soccorritori riescono a salvare molte vite. Dopo 70 ore sotto le macerie di un edificio crollato, una donna e il figlio sono stati ...

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 16mila morti. 12enne estratto vivo dalle macerie dopo 62 ore - Mondo Agenzia ANSA

Terremoto in Turchia, madre e figlio salvati dopo 70 ore sotto le macerie: “È un miracolo” Il Riformista

Terremoto Turchia-Siria, oltre 17mila i morti | Un bambino messo in salvo dopo 80 ore sotto le macerie | In Siria primi aiuti nelle aree controllate dai ribelli TGCOM

Terremoto Turchia e Siria, 17mila morti. Superate le 72 ore, continuano le ricerche. LIVE Sky Tg24

Sisma Turchia-Siria, dai satelliti europei le prime immagini dei danni - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA

(ANSA) - ISTANBUL, 09 FEB - Sale a oltre 17.500 il bilancio del devastante terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria. Lo riferiscono i dati ufficiali mentre le speranze di trovare sopravvissuti ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...