Terremoto Turchia e Siria | una tragedia che non trova fine | oltre 16mila morti

(Di giovedì 9 febbraio 2023) A più di 72 ore dalle prime scosse il bilancio provvisorio delle vittime ha superato i, mentre il numero dei feriti nella solaha toccato quota 62.914 persone. Nonostante le difficoltà, però, qualche storia miracolosa tiene accese le speranze: un bambino di 12 anni è stato estratto vivo da una delle palazzine crollate a Nurda?i, alle porte della città turca di Gaziantep. Il piccolo Khadir, lo riferisce la stampa locale, è stato tratto in salvo dopo 62 ore dal violento sisma, al termine di una complessa operazione che ha richiesto due ore. Samuele Pacchi, uno degli infermieri italiani partiti per fornire supporto in, ha riferito all’ANSA che i soccorritori nella città di Hatay sarebbero in procinto di trarre in salvo altre due persone: “Sotto la macerie di due diversi palazzi abbiamo recepito le voci di ...

Il suo telefono suona libero, ma dell' imprenditore veneto disperso nelinancora non si trovano tracce. Zen, 60 anni, consulente orafo, era in un hotel a Kahramnanmaras, città ...in, bimbo trovato vivo bloccato sotto le macerie: dissetato dai soccorritori NUOVI SALVATAGGI E STORIE INCREDIBILI La situazione "è drammatica" e "le richieste di aiuto tantissime: ...

