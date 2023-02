Terremoto Turchia | c’è anche Pirlo ad aiutare nei centri di assistenza

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Le immagini di Andrea, tecnico del Karagumruk, adneididopo ilinIlche ha devastato il sud dellaha messo in moto una imponente macchina d’aiuto, che ha coinvoltoil mondo del calcio, con squadre, calciatori e allenatori in prima fila pernelle zone del disastro. Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea, yard?m merkezindeki çal??malara destek verdi. pic.twitter.com/ERKN7pd24d— Fanatik (@fanatikcomtr) February 9, 2023Andrea, tecnico del Karagumruk, non si è tirato indietro: nella foto lo si vede all’opera in un centro diper gli ...

Le immagini di Andrea Pirlo, tecnico del Karagumruk, ad aiutare nei centri di assistenza dopo ilinIlche ha devastato il sud dellaha messo in moto una imponente macchina d'aiuto, che ha coinvolto anche il mondo del calcio, con squadre, calciatori e allenatori in prima ...Il Ct della #, Stefan #Kuntz, annuncia l'apertura di una raccolta fondi per ilche ha devastato una parte del Paese. pic.twitter.com/WhCvjml3vf calciomercato.it (@calciomercatoit) ...

Terremoto Turchia e Siria, quasi 20mila morti. Persone estratte vive dalle macerie. LIVE Sky Tg24

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 17.500 morti. Ancora salvataggi miracolosi - Mondo Agenzia ANSA

Terremoto fortissimo in Turchia: la scossa ripresa in diretta Video; vi mostriamo il momento del sisma iLMeteo.it

Terremoto in Turchia, oltre 20mila morti: superata Fukushima. La Farnesina: «Mancano all'appello 7 italiani» ilmessaggero.it

Terremoto Turchia-Siria, oltre 20mila i morti | Un bambino messo in salvo dopo 80 ore sotto le macerie | In Siria primi aiuti nelle aree controllate dai ribelli TGCOM

La testimonianza di una tirocinante in Scienze internazionali che ha vissuto l'incubo di Gaziantep. La ragazza di Rutigliano, in provincia di Bari, è ora in salvo lontano dallo sciame sismico ...il bilancio dell'immane tragedia continua a peggiorare, mentre proseguono le operazioni di soccorso. A oltre 80 ore dall'ecatombe, si continuano ...