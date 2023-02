Terremoto tra Turchia e Siria | rescue team con 5 cani parte da Fiumicino

(Di giovedì 9 febbraio 2023)– Una squadra di soccorso composta da 7 volontari del Csen (Centro sportivo educativo nazionale) cinofilia da soccorso munita del necessario kit di intervento medico e sopravvivenza e con 5da ricerca al seguito, è partita dall’aeroporto dicon un volo di linea per laper raggiungere, via Istanbul, Adana, città nel Sud del Paese colpita nella notte tra il 5 e 6 febbraio dal violento sisma che ha interessato anche il nord della. Assistito allanza dal personale AdR, ilarriverà nelle prossime ore sul campo avvalendosi dell’aiuto dei 5di età compresa tra i 3 e i 5 anni brevettati nella ricerca di dispersi tra le macerie e già impiegati in passato in missioni analoghe sia in Italia che all’estero. ...

i soccorritori una squadra di 50 vigili del fuoco partiti da Toscana e Lazio. Le polemiche sugli aiuti. Italiani dispersi, cosa ...... da circa due anni ha un nuovo proprietario: la Pioppa srl, una joint venture creata ad hocil ... che adesso rischia anche di scatenare unpolitico. 'Sono costretto a chiedere le ...

Sono almeno 62.914 le persone rimaste ferite in Turchia a casa dei terremoti che hanno scosso il sud del Paese: lo rende noto l'agenzia per le emergenze e i disastri di Ankara (Afad). Dopo il terremoto in Turchia, in tanti si sono chiesti quali siano le principali zone sismiche in Italia e in Europa.