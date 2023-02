Terremoto Siena | scuole e università chiuse anche venerdì 10 Evacuate tre famiglie per precauzione

, 180 richieste di intervento - "Sono state oltre 180 le richieste di intervento da ieri sera ad oggi, stanno continuando le verifiche ma nella stragrande maggioranza non si sono ...https://video.repubblica.it/edizione/firenze/- scuole - e - musei - chiusi - ma - la - situazione - e - sotto - controllo/437858/438824

Terremoto a Siena: gente in strada, la scossa più forte di magnitudo 3.5 | Giovedì scuole chiuse in città TGCOM

Terremoto Siena, il video della prima scossa: urla e gente in strada LA NAZIONE

La gente scesa in strada in pantofole nella notte a Siena, paura per la scossa di terremoto: il vide RaiNews

Terremoto Siena, oggi nuova scossa: oltre 50 in tutto Adnkronos

Terremoto avvertito in provincia di Arezzo ArezzoNotizie

A seguito della scossa e dello sciame sismico susseguente, il Sindaco De Mossi ha predisposto la chiusura di scuole, musei e impianti sportivi. Per questo il match in programma domenica 12 alle ore 18 ...Persone in piazza del Campo a Siena dopo la nuova scossa di terremoto registrata questa mattina, 9 febbraio 2023 SIENA - Chiuse anche domani, venerdì 10 ...